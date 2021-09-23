Tatvan’da sazlık alanda yangın

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.
Van Gölü kıyısındaki Çağlayan Mahallesi yakınlarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük uğraşlar sonucu sazlık alandaki yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.