Bitlis’te 2. doz aşı çalışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 2. doz aşı çalışması başladı

İHA

Bitlis’te 2. doz aşı çalışması başladı

Bitlis ilk doz aşılamada mavi rengini görürken, ikinci doz haritasının ardından yeniden kırmızı rengine büründü.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesinden bu yana riskin en fazla olduğu iller arasında yer alan Bitlis’te ilk doz aşıda maviye dönerken, ikinci dozun hemen ardından yeniden kırmızıya döndü. Covid19 salgınının görülmeye başladığı günden bu yana maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmayan daha sonra alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla haritada mavi rengini gören Bitlis’te ikinci doz aşılamanın ardından yeniden kırmızı kategoride yer aldı. Vatandaşların rehavete kapıldığı kentte, virüsün yayılımının en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Uzmanlar sık sık aşılanmanın faydalarına dikkat çekerken, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentin birçok noktasında kurulan stantlarda aşılama yapılıyor. Diğer taraftan sağlık ekipleri iş yeri, köy ve beldelerde de aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bitlis halkını tekrar maviye çevirmeye çalışıyoruz diyen Hemşire Elif Karaca İpek, “İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak aşılarımız devam etmektedir. Cumhuriyet Caddesinde 5 farklı noktada aşı çadırlarımız bulunmaktadır. İkinci doz haritasında maalesef şu an yine kırmızıdayız. Bitlis halkını tekrar maviye çevirmeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı Bitlis, Tatvan halkını duyarlı olmaya davet ediyor. İkinci doz aşılarını olmaları için çadırlarımıza bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Müdürü Pınar terfi alarak atandı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Pınar terfi alarak atandı
Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler sakin şehirlerdekilerle mektup arkadaşlığı kurdu
YEREL HABERLER Ahlatlı öğrencilerden mektup arkadaşlığı Bitlis’in ...
Tatvan’da sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Tatvan’da sazlık alanda yangın
(Özel) Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını
YEREL HABERLER (Özel) Hüseyin Dede Türbesine ziyaretçi akını
Bitlis’te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis’te bu yıl 40 bin ton fasulye hasadı bekleniyor
Vali Çağatay’dan Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Kaymakam Cankaloğlu’na ziyaret
Ahlat’taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı
YEREL HABERLER Ahlat’taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.