Nemrut Kalderası, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilme çalışması

– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın UNESCO’nun Jeopark Ağı’na dâhil edilmesi için toplantı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinde yapılan toplantıya Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve birçok katılımcı katıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası’nın UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’na dâhil edilerek tüm dünyaya tanıtılması için çalışmalar ele alındı. Nemrut Dağı ve Nemrut Kalderası ile Nemrut Krater Gölü’nü kapsayan jeopark projelerini yürütmek ve jeopark alanı oluşturmak için görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, katılımcıların önerilerini sunmasıyla son buldu.

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