Tatvan'da 50 adet gümüş sikke ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde; Tatvan ilçesi sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonda M.B.Y. isimli şüpheli, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 adet gümüş sikke ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınırken, ele geçirilen gümüş sikkeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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