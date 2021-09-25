BEÜ’de güvenlik toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ), öğrenim gören öğrencilere daha huzurlu, daha güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak adına güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bitlis Valiliği Konferans Salonunda yapılan güvenlik toplantısına; Vali Yardımcıları Tekin Erdemir, Furkan Seyman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Güvenlik Şube Müdürü Cahit Kılıçaslan, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerince üniversite yerleşkesi, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri hakkında detaylı bilgilerin verilmesi ile başlayan toplantıda Bitlis Eren Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı tarafından üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasiteleri ve doluluk oranları ile üniversitede muhtemel asayiş olayları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi, yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alındı.

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