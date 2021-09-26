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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

İHA

Tatvan'da trafik kazası: 7 yaralı

Bitlis’te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde BitlisTatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Göçerlerin malzemelerini taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 13 AC 580 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CUR 138 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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