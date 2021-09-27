Bitlis'te, PKK'nın toprağa gömülü patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 el bombası, 6 el bombası fünyesi ve bir sis kutusu ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-09-27 20:21:26



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