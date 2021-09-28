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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Gençlerden dezavantajlı çocuklara destek

İHA

(Özel) Gençlerden dezavantajlı çocuklara destek

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Fatih Ortaokulunda kütüphane ve çalışma salonunu yeniden dizayn ederek eğitime desteklerini sürdürüyor.
Gençlik meclisi üyeleri, Fatih Ortaokulunda kütüphane ve çalışma salonu yaparak öğrencilerin gönüllerini kazandı. Gençlik meclisi üyeleri, kütüphanenin raflarını hem okuma kitaplarıyla hem de kaynak kitaplarla doldurdu. Kitapların yanı sıra satranç takımı türünden eğitici oyunlarla öğrencilerin hem eğlenebileceği hem de bilgilerini tazeleyeceği bir ortam oluşturuldu.
Kenar mahallelerde dezavantajlı öğrencilerin çok olduğunu söyleyen Fatih Ortaokul Müdürü Tuncer Alp, “Birkaç gün önce belediye meclisi üyesi arkadaşlar okulumuza teşrif buyurdular. Projelerini anlattılar. Biz de onlara imkân ve yer sağladık. Gerekli katkılarda bulunduk. Bu konuda öğrencilerimize güzel bir okuma salonu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kütüphanemizde yan tarafla burayı birleştirip güzel bir okuma salonu okulumuza kazandırdık. Emeklerinden dolayı meclis üyesi arkadaşlarımıza, özellikle Yusuf Beye teşekkür ederiz” dedi.
Eksikliklerinin çok olduğunu da dile getiren Alp, “Bu yeterli değil. Tabi bu ilk basamak için belki yeterli sayabiliriz ama eksiklerimiz çok. Gerçekten dezavantajlı konumdayız. Bunları gidermeye dönük daha farklı yardım ve katkılar sunarlarsa, özellikle 8. sınıflarımıza kaynak kitap talebinde bulunuyoruz. Çok ihtiyacımız var. Okuma salonumuzun eksiklerini de giderebiliriz. Perdelerimiz eksik, sandalyelerimiz yeterli değil. Bu konuda da ekstra katkı bekliyoruz. Daha güzel bir okuma salonu inşallah kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler için fırsat eşitliği oluşturmak istediklerini söyleyen Tatvan Belediyesi Gençlik Meclis Üyesi Yusuf Çinik ise “Fatih Ortaokulunda çalışma salonu ve kütüphane yaptık. En son Mehmet Akif Okulunda yapmıştık. Burada devam ediyoruz. İnşallah bütün kenar mahalle okullarımıza gideceğiz. Buradaki amacımız fırsat eşitliğini sağlamaktır. Belediye başkanımıza özellikle çok teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı yine aynı şekilde ‘Bir Kitap Bir Dünya Hayal’ ekibine çok teşekkür ederiz. Bizler burada olduğumuz sürece bütün kenar mahalle okullarımızda bu tür çalışmalarımızı yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ederim” dedi.

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