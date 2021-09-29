Doğalgaz ve içme suyu projesi yatırım programına alındı

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılması planlanan projeler ve yatırımlar konusunda Ankara’da ilgili bakanlıklarla görüşerek, doğalgaz ve içme suyu projelerinin yatırım programına alındığının müjdesini verdi.

Adilcevaz’a 2021 yılında yapılması planlanan yatırım projelerini görüşmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne giderek yapılması planlanan projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile doğalgaz konusunu görüşen Başkan Gürsoy, Adilcevaz’da 2022 yılı ilkbahar ayında doğalgaz çalışmalarına başlanacağı müjdesini verdi. İlçenin içme suyu projesi konusunda İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşen Başkan Gürsoy, SUKAP kapsamında ilçe genelindeki içme suyu ishale hattı, şebeke ve depolarının yenileme çalışmalarının da 2022 yılı programına alındığını söyledi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ankara seyahatinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Yıldız Beyle doğalgaz konusunu görüştük. Şu müjdeyi vermek isterim Adilcevaz’a doğalgaz 2022 yılı programına alındı ve çalışmalara ilkbaharda başlanacak. Ayrıca İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Beye ayrı ayrı giderek ilçemizin problemlerini görüştüm. Yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizin tamamının içme suyu hatlarının (ishale, şebeke ve depo) SUKAP kapsamında 2022 yılı programına alındı. Desteklerinden dolayı bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ederim” dedi.

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