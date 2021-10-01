Köy okulunda bilim fuarı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü Köyü Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte hazırlanan 25 projenin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okulun hazırlamış olduğu projeleri gezerek proje sorumlusu öğrencilerden bilgi alan Kaymakam İsmail Demir, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip idarecilerden okul hakkında bilgiler aldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile öğrencilere soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırıldığını ifade ederek, “Çocuklarımız bize ait değerleri, kültürümüzü, tarihimizi, sanatı ve gelecek adına değerleri bir araya getirdikleri projelerle bize sunumlar yaptılar. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında da bu projelerin bu etkinliklerin önemli katkıları var. Bu projeler sayesinde öğrencilerimiz kendilerini ifade ederek özgür fikir ve projeler ortaya çıkarabiliyor. Hiç ummadığımız yerlerde güzel projeler gelebiliyor. Bu tür etkinliklerle her öğrenciye proje hazırlama fırsatı sunarak bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin kazandırılması, takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlıyoruz. Okulumuz tarafından hazırlanan projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

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