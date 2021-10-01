Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı, Bitlis'te kampa girdi



Özcan ÇİRİŞ/TATVAN (Bitlis), (DHA)- Bitlis´in Tatvan ilçesinde kampa giren Türkiye Kayak Federasyonu Tekerlekli Kayak Milli Takımı, çevre yolundaki 20 kilometrelik parkurda, kışın yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.Tekerlekli Kayak Milli Takımı sporcuları, 2021 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu kondisyon ve tekerlekli kayak antrenmanları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. 5 ilden 9'u bayan 18 sporcu, 4 antrenörle nezaretinde çalışmalarını sürdürürken, 15 gün sürecek olan kampta, sporcular Bitlis-Tatvan çevre yolundaki 20 kilometrelik parkurda önümüzdeki kış sezonu yapılacak olan yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor.Tekerlekli Kayak Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, kampın 6 Ekim'de sona ereceğini belirterek," Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2021 yılı yarış programında yer alan Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı Bitlis´teki kampını sürdürüyor. 5 ilden 9´u bayan, 9´u da erkek olmak üzere 18 sporcu yer alıyor. Bunlarla birlikte 4 antrenör eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamptan gerek teknik heyet, gerekse sporcularımız çok memnun. Buradaki çalışmalar kış aylarında düzenlenecek yarışmalara hazırlıktır. Bazı sporcularımızın ilk kez milli takıma seçilmeleri heyecanı var. Pandemi kuralları çerçevesinde kampımızı sürdürüyoruz. Nemrut Krater Dağında tırmanış eğitimleri, yüzme havuzunda yüzme ve asfalt zeminde de tekerlekli kayak eğitimleri veriyoruz. Antrenman alanı olarak trafiğe kapalı olan Bitlis-Tatvan çevre yolunu seçtik. Araçlar geçmediği için burası bizim için ideal bir çalışma alanı oldu. Ancak önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak bu alanla birlikte bizim de çalışma alanımız kapanmış olacak. Kendimize yeni bir yer keşfetmek zorundayız. Tek temennimiz kazasız belasız çocuklarımızla birlikte kampımızı tamamlayarak, ailelerinin yanına göndermektir" dedi.Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Cemal Çetinkaya ise, Bitlis´te olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı kampını Bitlis´te gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan son derece memnunum. Bitlis tarih kokan bir kent. Burada hem kapımızda çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Hem de boş zamanlarımızda kenti gezme fırsatı buluyoruz. Başarılı bir kamp geçirdiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2021-10-01 10:17:33



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