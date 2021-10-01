Şeker Fabrikası arazisi belediyeye devredildi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesinde bulunan ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait 582583 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti Günkırı Belde Belediyesine devredildi.

Günkırı Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve kantar alanı olarak tabir edilen Türkiye şeker fabrikaları adına kayıtlı bulunan taşınmaz düzenlenen protokol imza töreni ile Günkırı Belediyesine devredildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, “Girişimlerimiz neticesinde belediyemize bedelsiz devredilen 582583 parsel numaralı taşınmazların tapu devir işlemleri için Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’den yetki belgesini aldık. Bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer’e ve tüm çalışanlarına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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