Tatvan’da örtü yangını Andar Dağı mevkiinde çıkan yangında bazı canlılar da telef oldu

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– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Andar Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

TatvanVan karayolunun 30’ncu kilometresinde yer alan Reşadiye köyü yakınındaki Andar Dağı eteğinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangınında kaplumbağa başta olmak üzere bazı canlılar telef olurken, büyük uğraşlar sonucu alevler söndürüldü.

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