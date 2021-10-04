Bitlis’te dalgıçlık eğitimi Van Gölü’ne dalmak için 25 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor

– Bitlis’in Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Dalış Eğitmeni Ahmet Bülent Şener tarafından 25 kişiye dalgıçlık eğitimi veriyor.

Dernek tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sununla projenin kabul edilmesinin ardından Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzunda dalgıçlık temel eğitim derslerine başlandı. 25 kişiye ilk olarak teorik derslerin verilmesinin ardından daha sonra havuza getirilen dalış ekipmanlarıyla birlikte pratik dalışlar gerçekleştirildi. Dalış Eğitmeni Ahmet Bülent Şener, dalgıçlığın püf noktaları hakkında da bilgi vererek su altında yapılması gerekenler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Dalış Eğitmeni Ahmet Bülent Şener, proje sonunda Van Gölü’ne dalmayan kimsenin kalmayacağını ifade ederek, “Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin buradaki gençlerimiz için yapmış olduğu bu projede dalış eğitimi için geldik. Buradaki vatandaşlarımızın Van Gölü’nü kullanılması için temel seviyede sportif alanda dalış eğitimi veriyoruz. Van Gölü’nün su altı güzelliklerini görmeleri, o duyguyu tatmakları için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 25 öğrencimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki bu proje sonunda Adilcevaz ve çevresinde Van Gölü’ne dalmayan kalmayacak” diye konuştu.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise İçişleri Bakanlığına sundukları proje kapsamında Adilcevaz ilçesinde dalgıçlık eğitimlerine başladıklarını söyleyerek, “Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yüzme havuzunda dalgıçlık temel eğitim derslerine başladık. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında ekipmanlarımızı temin ettik. Tahsis edilen paranın bir miktarını da eğitim giderleri için ayırdık. Bugün eğitimlere başladık. Önümüzdeki yıl hedeflediğimiz programı devam ettiriyoruz. Adilcevaz’da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü Van Gölü havzasında ciddi anlamda böyle bir okul yok. Yapacağımız tesisin göl kenarında olması için projelerimiz hazırlandı. Büyük bir övgüyle karşılanacağını düşünüyoruz. Bitlis, Adilcevaz bu işe hasretti. Van Gölü’nü kullanamıyorduk. Şimdi Van Gölü’nü her yönüyle kullanacağız. Mikrobiyalitleriyle, Rus batıklarıyla bunlar gün yüzüne çıkacaktır. Van Gölü gizemini koruyor ve bizlerde bu gizemin içerisinde yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

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