Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü sahilinde yoğunluk devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü sahilinde yoğunluk devam ediyor

İHA

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü sahilinde yoğunluk devam ediyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının düşmesine rağmen Van Gölü sahillerinde yoğunluk devam ediyor.
Hafta sonu tatili için ilçeye gelen tatilcilerle birlikte Tatvan sahilinde yaz yoğunluğu yaşandı. Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, temiz hava almak ve gezmek için Tatvan sahiline akın etti. Tatvan sahilinde havanın soğumasına rağmen hala yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Necip Kızılağaç, “Şu anda Tatvan Sahil Parkını geziyorum. Burası gerçekten çok güzel. Belediyemiz çok emek sarf etmiş. Hafta sonları il ve ilçelerden gelenler çok oluyor. Şu anda pandemiden dolayı millet fazla gelemiyor. Tatvan sahiline kış gelmesine rağmen hala yoğunluk devam ediyor. Yaz ayları çok kalabalık, akşamları daha bir kalabalık oluyor. Fuar zamanında zaten yer olmuyor. Millet Ramazan aylarında buraya geliyor iftarını açmaya” ifadelerini kullandı.
Havaların soğumasına rağmen vazgeçilmez yerinin sahiller olduğunu söyleyen Rümeysa Çakmak da, “Havalar soğuyunca burası bayağı soğuk oluyor ama vazgeçilmez yerimizdir. Tatvan’da gezilecek birçok yerlerden bir tanesi sahil. Zaten yakında gideceğim ve burayı çok özleyeceğim. Gerçekten Tatvan sahili çok güzel ve her geçen gün gelişiyor. Geçen seneye oranla bakarsak gerçekten çok güzel bir çevre düzenlemesi var ve gayet güzel olmuş” şeklinde konuştu.
Havanın soğuk olmasına rağmen Tatvan sahilinde gezdiğini söyleyen Barış Arman ise “Tatvanlıyım, burada yaşıyorum. Memleketimiz güzel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te dalgıçlık eğitimi Van Gölü’ne dalmak için 25 kişiye dalgıçlık eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Bitlis’te dalgıçlık eğitimi Van Gölü’ne dalmak için ...
Tatvan’da örtü yangını Andar Dağı mevkiinde çıkan yangında bazı canlılar da telef oldu
YEREL HABERLER Tatvan’da örtü yangını Andar Dağı mevkiinde çıkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.