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Van Gölü'nün gizemini çözmek için dalgıçlar yetiştiriyor

DHA

Van Gölü'nün gizemini çözmek için dalgıçlar yetiştiriyor


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, Van Gölü'nün gizemlerini ortaya çıkarmak amacıyla dalgıç yetiştirmeye karar verdi. Eğitim vermeye başlayan Birol "Adilcevaz'da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz" dedi.
Yıllardır farklı noktalarda dalışlar yaparak boyu 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntısı ve batık gemi gibi Van Gölü'nün derinliklerinde gizli kalanları bulan Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı dalgıç Cumali Birol, şimdi de eğitim vermeye başladı. Van Gölü'nün gizemlerini ortaya çıkarmak için dalgıç yetiştirmek isteyen Birol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzunda suda nefes kontrolü, atlama, ekipman tanıtımı ve dalış hareketleri konusunda eğitimler veriyor.
'BU GİZEMİN İÇERİSİNDE YERİMİZİ ALACAĞIZ'
Birol, şunları söyledi:
"Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzunda dalgıçlık temel eğitim derslerine başladık. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazdığımız projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında ekipmanlarımızı temin ettik. Tahsis edilen paranın bir miktarını da eğitim giderleri için ayırdık. 30 kişilik bir grupla eğitimlere başladık. Önümüzdeki yıl hedeflediğimiz programı devam ettiriyoruz. Adilcevaz'da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz. Çünkü Van Gölü havzasında ciddi anlamda böyle bir okul yok. Yapacağımız tesisin göl kenarında olması için projelerimiz hazırlandı. Büyük bir övgüyle karşılanacağını düşünüyoruz. Adilcevaz bu işe hasretti. Van Gölü'nü kullanamıyorduk. Şimdi Van Gölü'nü her yönüyle kullanacağız. Mikrobiyalitler, Rus batıklar, böylece gün yüzüne çıkacaktır. Van Gölü gizemini koruyor ve bizler de bu gizemin içerisinde yerimizi alacağız."
'VAN GÖLÜ'NE DALMAYAN KALMAYACAK'
Profesyonel Dalış Eğitmeni Ahmet Bülent Şener de gençlere dalış eğitiminin verildiğini ifade ederek "Vatandaşlarımızın Van Gölü'nü, Van Denizi'ni Akdeniz gibi kullanılması için temel seviyede sportif alanda dalış eğitimi veriyoruz. Van Gölü'nün su altı güzelliklerini görmeleri, o duyguyu tatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 25 öğrencimiz var. Proje sonunda Adilcevaz ve çevresinde Van Gölü'ne dalmayan kalmayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-10-04 13:29:22

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