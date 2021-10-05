Selçuklu Mahallesi’ne sulama havuzu

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin Selçuklu Mahallesi’ndeki vatandaşların sulama suyu sıkıntısını gidermek amacıyla çalışma başlattı.

Selçuklu Mahallesi’nin üst kısmındaki tepe üzerine yapılacak olan sulama havuzu sayesinde mahallenin sulama suyu sorunu ortadan kaldırılmış olacak. Proje kapsamında kilise mevkiinde yapımına başlanan bin 250 metre uzunluğundaki sulama kanalı sayesinde getirilecek olan su, bin 500 metreküp kapasiteli sulama havuzunda toplanarak buradan vatandaşların kullanımına sunulacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Selçuklu Mahallesi’nin sulama suyu sorununu gidermek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Adilcevaz Belediyesi olarak bu yıl ilçemizde güzel projeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında ilçemizin Selçuklu Mahallesi’nde yıllardır yaşanan sulama suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için sulama havuzu çalışmalarına başladık. Bu kapsamda kilise mevkiinden sulama havuzuna getirilecek olan sulama kanalının çalışmalarına başladık. Aynı zamanda bin 500 metreküp kapasiteli sulama havuzunun da temel betonunu atarak projemizin startını verdik. Bu projemizin tamamlanmasıyla birlikte inşallah Selçuklu Mahallemizin sulama suyu sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.