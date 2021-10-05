Adilcevaz'da servis şoförlerine bilgilendirme semineri

Bitlis'in Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşımacılığını yapan servis şoförlerine eğitim semineri verildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen seminere katılan kurum temsilcileri, çeşitli konularda şoförlere açıklama ve bilgilendirme yaptı. Seminerde şoförlere trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim konusunda bilgiler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, pandemi döneminde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmaları için servis şoförlerine seminer verdiklerini ifade ederek, “Çocuklar, bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimizdir. Bu nedenle siz değerli sürücülere önemli görevler düşmektedir. Sizler bizimle birlikte mesai yapan arkadaşlarımızsınız. Hem sürücü hem de ebeveyn olarak görevleriniz ve sorumluluklarınız vardır. Bizim sizlerden isteğimiz, bu çocuklarımızı problemsiz okula götürüp, tekrar alıp evlerine teslim etmenizdir. Öğrencilerimizi siz değerli şoförlere emanet ediyoruz. Bu öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde götürülüp getirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Öğrencilerimizin taşınmasında sözleşme şartlarına uygun davranılmalıdır. Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim görmeleri için gereken bütün hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

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