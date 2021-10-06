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AK Parti'li Demiröz: “Bitlis'teki dere ıslah çalışması en kısa sürede tamamlanacak”

İHA

AK Parti'li Demiröz: “Bitlis'teki dere ıslah çalışması en kısa sürede tamamlanacak”

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis'teki dere ıslah çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.
Demiröz, kendi Twitter hesabında Bitlis'teki dere ıslah çalışmaları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrasında konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir kısa açıklama yapan Demiröz, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda Bitlis deresinin temizlenmesi ve ıslah çalışmaları TOKİ VE DSİ tarafından en kısa sürede tamamlanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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