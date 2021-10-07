Bitlis Hizan Kaymakamı Yelek, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede görev yapan muhtarlarla kültür merkezi toplantı salonunda bir araya geldi. Kurum müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği istişare toplantısında muhtarların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışan Kaymakam Yelek, ”Muhtarlarımız, devletimizin gözü, kulağı ve dokunan elidir. Türk idare sisteminde ve anlayışında insan odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan bir devlet algısına doğru ilerliyoruz. Bu anlayışla beraber elbette her bir vatandaşımız bizim için kıymetli ve değerlidir. İşte bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, insanlarımız arasındaki mesafeyi kapatıyor, kucaklaşmayı sağlıyor. Biz de daha çok işbirliği ve koordinasyona önem veriyoruz” dedi.

Muhtarlara tek tek söz veren Kaymakam Yelek, sorunların gecikmeden çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

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