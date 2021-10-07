Güroymak’a atanan çocuk doktoru göreve başladı

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Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesine atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevine başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan atamalarla Güroymak Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Uğur Tokdemir hastanedeki görevine başladı. Böylelikle Güroymak Devlet Hastanesinde 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 diş hekimi ve 18 pratisyen hekim görev yapıyor.

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