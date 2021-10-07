Güroymak’a atanan çocuk doktoru göreve başladı

Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesine atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevine başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan atamalarla Güroymak Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Uğur Tokdemir hastanedeki görevine başladı. Böylelikle Güroymak Devlet Hastanesinde 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 diş hekimi ve 18 pratisyen hekim görev yapıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.