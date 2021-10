Aşiret düğününde birlik ve beraberlik mesajı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Bitlis’te, Sirki aşiretinin lideri Hasan Şentürk’ün oğlu Rıdvan Şentürk görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde birlik ve beraberlik mesajı verildi.



Sirki aşiret lideri Hasan Şentürk tek tek ilgilendiği davetlileri kapıda karşıladı. Düğüne katılan misafirlerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti. Düğüne katılamayan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve Van AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar program yoğunluğundan dolayı çifte posta yoluyla tebrik mesajlarını iletti.

Düğün törenine İzmir CHP Milletvekili Özcan Purçu, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Türkmen Alevi Türkmen Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Sirki aşireti kanaat önderleri ve birçok ilden binlerce misafir katıldı. Kürtçe Türkçe müzikler eşliğinde çekilen halaylar renkli görüntülere sahne oldu.

Roman kardeşlerinin düğününe katıldığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Milletvekili Purçu, “Allah mutluluk versin genç kardeşlerimize, sıhhat versin. Tatvan’a Bitlis’e gelmekten onur duydum. Kendi aşiretimiz, kendi halkımız, akrabalarımızın düğününde olmak bize büyük bir mutluluk kattı. Ben ilk defa Doğu Anadolu’da, Bitlis’te yaşayan roman kardeşlerimizin düğününe katıldım. Çok da mutlu oldum. Tabii bizim Türkiye’nin her yerinde Romanlarımız, vatandaşlarımız var. Her bölgede de farklı kültürel özelliklerimiz var. Bitlis’te böyle, İzmir’de farklı, Adana’da farklı, Trabzon’da farklı ama tek ortak noktamız var. Roman vatandaşıyız. Özümüzü kaybetmedik, kardeşliğimizi, akrabalık özelliklerimizi kaybetmedik. Onlarla da gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Romanların çalışma, barınma ve eğitim alanlarında sıkıntılarının olduğunu söyleyen Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Sinan Karaca Öztürki ise, “Yaklaşık bin 400bin 500 yıl biz bu topraklardayız. Bin 500 yıl sonra da kendi akrabalarımızla burada buluşmak bizim için de çok farklı bir şey oldu. İnşallah en yakın zamanda onları da İstanbul’da farklı bir düğün içerisinde görüp bundan sonraki ilişkilerimizi daha sıkılaştıracağız. Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan Doğu’da, Güneydoğu’da roman kardeşlerimizle bir araya gelip onların daha iyi şekilde nasıl yaşayabileceğini, refah seviyelerinin nasıl yukarıya çıkarabileceğimizi eğitimde, barınmada, ön yargılarla ilgili mücadelemizi burada da hep birlikte vermek istiyoruz. Bir sürü ön yargılarla karşılaşıyorlar. Çalışma alanlarında, barınma alanlarında, eğitim alanlarında ciddi sıkıntıları var. Önümüzdeki süreçte Sayın Vekilimizle birlikte ve diğer yetkili arkadaşlarımızla ve diğer federasyon başkanlarımızla birlikte bölgede Romanlar daha iyi nasıl yaşayabilir, buradaki sorunlar nasıl giderilebilir onu konuşacağız. Sonuna kadar bütün vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Davetlilere teşekkür eden damat Rıdvan Şentürk ise, "Öncellikle İzmir Milletvekilimiz değerli büyüğümüz Özcan Bey’in bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli İstanbul Federasyon Başkanımız Sinan Karaca Başkanım beni bu mutlu günümde yalnız bırakmadığı için kendilerine tekrardan hoş geldin diyorum. Bizleri de çok mutlu ettiler” dedi.

Ülkenin bütün katmanlarıyla tek yumruk olduğunu söyleyen Türkmen Alevi Bektaşi Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Biz her şeyden önce Türkiye’yiz. Yani Roman’ıyla, Alevi’siyle, Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Abaza’sıyla, biz bin yıllık coğrafyada yaşayan tek yumruğuz. Tabii ki bunu ötekileştirmeye siyaset için toplumu kutuplaştırmaya çalışanlar yanlış yapıyor. Bu ülkenin bütün katmanlarıyla biz tek yumruğuz. Hasan ağamın oğlunun düğününe geldim. Şahsen ben gurur duydum burada gördüğüm atmosfer bu coğrafyadaki bütün kanaat önderlerinin hepsinin burada olması yani birlik beraberlik 21. yüzyılda kardeşlik, sevgi, barış hoşgörüsünün bir tablosu aslında. Bundan dolayı Hasan Ağanın oğluna nice mutlu yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Türk’tür, Kürt’tür, Çerkez’dir, Alevi’dir, Sünni’dir değil insan insandır” diyen Sirki Aşiret Lideri Hasan Şentürk ise düğüne katılanlara teşekkür etti.

