Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar güzelliği havadan görüntülendi Nemrut Kalderası sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Bitlis sınırları içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü’nün eşsiz sonbahar manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut’a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı donduruyorlar. Van Gölü Havzası’nın batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçisini ağırlayan Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor.

Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası’nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası’nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşiyor.

Nemrut Krater Gölü’nü gezerek fotoğraf çeken ziyaretçilerden Abdulrıdvan Kulu, “Her mevsim çeşitli güzellikler barındıran Nemrut, sonbaharın gelmesiyle ve yapraklarının renklerinin değiştirmesiyle harika manzaralara ev sahipliği yapıyor. Bizde hem gezmek hem de bu güzellikleri fotoğraflamak için Nemrut Kalderası’nda gezintiye geldik” dedi.

Nimetullah Özkan da, Nemrut’taki sonbahar renklerinin insanı mest ettiğini söyledi. Özkan, “Kızıl, mavi, yeşil çok mükemmel renkler var. Doğa harikası Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ikinci büyük krater gölü var. Gölün maviliği, ağaçların kızıllığı, renklerin güzelliği insanı mest ediyor. Çok güzel, çok beğendim burayı” diye konuştu.

Erciş’ten gelen Melda Akın isimli ziyaretçi ise “Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Özellikle sonbahar renkleriyle harika olmuş çok beğendik, arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ben ilk defa geldim. Bir daha gelmeyi de düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Tur operatörü Hakan Çalışkan da; Patnos, Erciş, Muradiye ve Çaldıran’dan getirdiği arkadaşlarına doğal güzellikleri gösterdiğini söyleyerek, “Bu ortama ilk önce getirdiğimizde insanlar böyle bir şey beklemiyorlar. Fakat gördükten sonra hayran kalıyorlar. Geçen hafta 19 kişilik bir grupla gelmiştik. Şimdi ise 50 kişilik bir grupla geldik. Her geçen gün sayımız artıyor. Ekimin son haftasına kadar buraya gruplarımızı getireceğiz. Fakat burası her dönemde gelinmesi gereken bir bölge. Çünkü doğal ortam çok güzel ve insanlar buraya hayran kalıyorlar” dedi.

Erciş’ten gelen öğretmen ve profesyonel fotoğrafçı Abdullah Mustafa Aydın ise “Buranın güzelliğinden hep bahsediliyordu. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarla beraber geziye geldik. Birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hem gün batımında krater gölündeki ağaçların yansıması hem de bu atmosfer gerçekten insanı büyülüyor. İskender’in dediği gibi burası gerçekten küçük bir cennet. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.