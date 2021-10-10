70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı



Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, STK temsilcileri ve Van Gölü aktivistleri; dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un çevresini temizledi. UNESCO adayı Nemrut'tan yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan, karlı dağları, endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde temizlik çalışması yapıldı. Bitlis'in Tatvan Belediyesi, STK temsilcileri ve Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllerinden oluşan 70 kişilik ekip, Nemrut'un çevresindeki piknik alanlarını temizledi. Toplanan yaklaşık 3 ton çöp, kamyona yüklenip atık kerkezine götürüldü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek "Dünya mirası olan yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası'nda temizlik etkinliği düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve gelecek nesillere bu dünyayı temiz bırakmak istiyoruz. Bilindiği üzere buranın 2022'de UNESCO'ya müracaatı yapılacak ve 2023´te UNESCO'da olacak. Bununla ilgili üst düzeyde çalışmalar devam ediyor. Gelen misafirlere temiz ve yeşil bir Nemrut bırakmak istiyoruz" dedi. Van Gölü Aktivistleri gönüllülerinden Eslem Ece de Nemrut Krater Gölü'nün Türkiye'nin doğa harikalarından biri olduğunu belirterek çevre temizliği yaptıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-10-10 11:03:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.