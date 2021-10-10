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70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)

DHA

70 gönüllü, Nemrut Krater Gölü çevresinden 3 ton çöp topladı (2)


SONBAHAR GÜZELLİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYE GELDİLER
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 2010 yılında `Mükemmeliyet ödülü´ alan Nemrut Krater Gölü; bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacalar ile eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Sonbahar ile sararan yapraklar, renk cümbüşü ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda,  sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa pastel renklere bürünüp, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler, doğa harikası krater gölünde fotoğraf çekip o anı ölümsüzleştiriyor. 
Krater gölüne gelen tur operatörü Hakan Çalışkan, bölgenin her mevsim ayrı bir güzel olduğunu belirterek, "Ağrı'nın Patnos, Van'ın Erciş ve Van'ın Muradiye ile Çaldıran ilçelerinden buraya ziyaretçi getiriyoruz. Gelen ziyaretçiler krater gölüne hayran kalıyor. 50 kişilik bir grupla geldik. Her geçen gün sayımız artıyor. Ekim ayının son haftasına kadar buraya gruplarımızı getireceğiz. Fakat burası her dönemde gelinmesi gereken bir bölge. Çünkü doğal ortam çok güzel ve insanlar buraya hayran kalıyorlar" dedi.
Erciş´ten gelen Melda Akın ise, "Nemrut Krater Gölü özellikle sonbahar renkleriyle harika olmuş, çok beğendik. Arkadaşlarımızla bol bol fotoğraf çektik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim."diye konuştu. Abdullah Mustafa Aydın´da, ilk kez geldiği krater gölüne hayran kaldığını söyledi. Aydın,"Buranın güzelliğinden hep bahsediliyordu. Öğretmen arkadaşlarla beraber geziye geldik. Birbirinden güzel fotoğraflar çektik. Hem gün batımında krater gölündeki ağaçların yansıması, hem de bu atmosfer gerçekten insanı büyülüyor. İskender´in dediği gibi burası gerçekten küçük bir cennet. Herkesi buraya gelmeye davet ediyorum."dedi.Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-10-10 11:38:43

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