İki otomobile balık istifi doldurulan 29 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-10-11 18:09:42



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