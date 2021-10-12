Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne İsa Coşar atandı

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Bitlis’in Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine İsa Coşar atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Engin Pınar’ın yerine Sakarya’dan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsa Coşar atandı. Yaklaşık bir haftadır göreve başlayan Müdür Coşar, Ahlat’ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ahlat gerçekten Anadolu’nun kapısı olarak adlandırılan oldukça güzel bir yer. Tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece zengin bir şehir. Burayı tanıdıkça daha çok seveceğime inanıyorum” dedi.

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