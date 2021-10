Bu pansiyonda kediler kalıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, daha önce petshop olarak hizmet veren bir dükkân, sokakta yaşayan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları için pansiyona dönüştürüldü.

Tatvan’da kış aylarında dondurucu soğuktan ve her türlü tehlikeden sokak kedilerini korumak amacıyla hayvanların rahat edebilecekleri bir pansiyon oluşturuldu. Kedilerin mamasından suyuna, tırnak kesiminden banyolarına kadar her türlü bakımlarının özenle yapıldığı pansiyonda, televizyon, mama kapları ve birçok oyuncak bulunuyor. Her gün temizlik yapılan pansiyonda, mama ve su kapları günlük değiştiriliyor.

Şehir dışına veya tatile giden vatandaşların hayvanlarını bırakabilecekleri rahat ve temiz bir ortam oluşturulduğunu ifade eden petshop dükkân sahibi Gökhan Uçak, “Burada kedilerimizi misafir ediyoruz. Pansiyonda 4’ü cins olmak üzere 5 çeşit kedi var. Bir sokak kedimizi de bugün sahiplendirdik. Burada ücretsiz sahiplendirme yapıyoruz. Kedilerimizin mamasını verip, banyolarını, tırnak kesimlerini ve temizliklerini yapıyoruz” dedi.

İnsanların yolda buldukları sokak kedilerini pansiyona getirdiklerini dile getiren Uçak, “Anneleri terk etmiş yavru kedileri burada sahiplendiriyoruz. İnsanlar her cins kediyi pansiyona getiriyor, biz de pansiyonumuzda o kedileri misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacağını ve kedisini bu pansiyona bırakacağını dile getiren Mücahit Çoban isimli vatandaş ise “Ben 56 yıldan fazladır kedi besliyorum. 34 günlüğüne şehir dışına çıkacağım. Mia isimli kedimi pansiyona bırakmak için geldim. Buranın görevlisi ve yetkilisiyle de konuştum. Güzel bir hizmet veriyorlar. Her şeyi dört dörtlük yapıyorlar. Ondan dolayı gözüm arkada kalmayacak” şeklinde konuştu.

