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Bitlis’te 200 bin ton domatesten 400 milyon TL gelir bekleniyor

İHA

Bitlis’te 200 bin ton domatesten 400 milyon TL gelir bekleniyor

Bölgenin domates üretim havzası olarak bilinen Bitlis’te, üretimi gerçekleşen 200 bin ton domatesten yaklaşık 400 milyon TL gelir bekleniyor.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, domates üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birinci, Türkiye’de ise 10’uncu sırada yer aldıklarını belirtti. Açıklamalarında sıcak havaların domates üretimine olumlu yansıdığına değinen Çelik, “Bitlis ilimizde stratejik ürünlerimizden biri domatestir. Domates üretimimiz, yaklaşık 3 aydan bu yanadır hasat edilmektedir. Türkiye’deki illere nazaran son turfanda yeri olması dolayısıyla bazı avantajları bizlerde sahada görmekteyiz. Şu anda tarlalarımızdan Türkiye’nin 80 iline domates göndermekteyiz. Bu yıl komşu ülkelerimiz olan Suriye ve Irak’a da ciddi şekilde domates gönderdik” dedi.
Bu yıl domates veriminin çok iyi olduğunu ifade eden Çelik, “Bitlis genelinde 25 bin dekarlık alanımızda yemeklik domates üretimimiz mevcuttur. 2021 yılı rekoltemizin de 200 bin ton civarında olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl fiyatlarımız da çok iyi. Tarladaki domates fiyatımız 2 TL ve üzerindedir. Domatesin Bitlis’e gayrı safi milli hasıla anlamında katma değeri 400 milyon TL’dir” ifadelerini kullandı.
Komşu illerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin Bitlis’te 6 ay boyunca istihdam edildiğini de dile getiren Çelik, “Domates, aynı zamanda atıl iş gücünün değerlendirildiği, istihdam sahası oluşturan üretim alanlarıdır. Bitlis, Doğu ve Güneydoğu’nun domates üretim merkezidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yemeklik domates üretiminde birinci sırada yer alıyoruz. Türkiye genelinde de Bitlis, yemeklik domates üretiminde 10’ncu sırada yer alıyor. Çiftçilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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