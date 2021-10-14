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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Hizan’da trafik kazası: 1 ölü

Bitlis’in Hizan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gayda köyü mevkisinde meydana geldi. Tekin Tarhan (26) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tarhan ağır yaralandı. Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan Tarhan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tarhan’ın cenazesi otopsi için Bitlis Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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