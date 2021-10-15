Ahlat'ta çini ve seramik yeniden canlanıyor Bitlis’in Ahlat ilçesinde DAP destekli çini ve seramik üretim atölyesi açıldı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek hayata geçirilen “Ahlat ÇiniSeramik Üretim Atölyesi” açıldı.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından restore edilerek kullanıma açılan Hamdi Efendi Konağında açılan çini ve seramik üretim atölyesinin açılışına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Çini ve seramik atölyesinin açılış programında konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat’ın bizlere ecdadın armağanı olduğunu belirterek, bu bilinçle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kaymakam Dağ, “Bize kalan kültürel hazinelerimizden en önemlisi çini ve seramiklerimizdi. Müzemize gittiğimiz zaman bunun örneklerini görebiliyoruz. Bu mirası gelecek nesillere aktarma adına yaptığımız naçizane bir çalışmaydı. Desteklerinden dolayı DAP Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer çalışmalarımızda da desteklerinizi bekliyoruz. Ahlat için elbirliği ile bir şeyler üretebiliyorsak bizler için ne mutlu. İnşallah çini ve seramik atölyemizin bir başlangıca vesile olmasını diliyorum. Büyük fabrikaların oluşacağı bir tesis diliyoruz. Belki dünya devletlerine ‘Ahlat’ markasıyla seramik ve çini üretip gönderebiliriz” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise çini ve seramik üretimini 2009 yılı itibariyle kaymakamlık ve belediye ortaklığında başlattıklarını belirterek, “Sonra da üniversitemize o atölyelerimizi devrettik. Üniversitemizde bölüm de oluştu ve orada da böyle bir gayret var. Oradaki hocalardan da faydalanıyoruz. Özellikle kaymakamımıza teşekkür ediyorum, kalan bir yerden bu meseleyi yeniden sahiplenmesi ve ele alması bizler için hakikaten ümit verici oldu. Aynısını biz de inşallah Ahlat Belediyesi Aile Destek Merkezi’nde de devam ettirme kararlığındayız” diye konuştu.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de, DAP tarafından Bitlis’e şu ana kadar 70 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, “Bunun 20 milyon TL’si de Ahlat’a verilmiş. Bunun sebebi de, hem kaymakam bey hem belediye başkanımız beni en çok ziyaret eden kişiler oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bölge ile bu derece hassasiyetle ilgilenip bir şeyler yapmak isteyen herkese bizde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bu projede de özellikle kadın istihdamının artırılması amaçlandı. Kadınların istihdama alınması için yapılacak destekler kesinlikle bir himmet değil. Türkiye’nin nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor ve bunlar ekonominin dışında tutulduğunda gerçekten büyük bir kayıp oluyor. Bu alanda biz DAP olarak bütün alanlarda kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere desteklerimizi sürdürüyoruz. 2022 yılının projelerini almaya başladık. Yine sizlerden ihtiyaca yönelik projeler bekliyoruz” dedi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman da, çini ve seramik sanatını yeniden hayata geçirerek gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Adıyaman, “Bir yıldır burada bir kültür evi oluşturduk. Bu kültür evi kapsamında da bilindiği üzere Ahlat’ın en eski sanatlarından olan çini ve seramik sanatını yeniden hayata geçirebilmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için bu projemizi başlattık. Ahlat Kaymakamlığımızın öncülüğünde yürütücü dernek olarak çini ve seramik atölyemizi oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah Ahlat çinisini markalaştırıp bütün dünyaya sunmak amacındayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış programı halk oyunları gösterisi ve Ergezen Ortaokulu Mehteran Takımı gösterileri ile devam etti. Katılımcılar tarafından “Ahlat ÇiniSeramik Üretim Atölyesi” açılışı yapılarak atölye kapsamında oluşturulan kurs sınıfları gezildi. Program sonunda desteklerinden ötürü DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman tarafından Ahlat çinisi hediye edilirken, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da tutkara sanatıyla yapılan tablo hediye etti.

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