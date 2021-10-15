Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS(DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 220 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen ve tarihi olduğu değerlendirilen objelere inceleme için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Ahlat Özcan ÇİRİŞ

2021-10-15 12:24:32



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