Ahlat’ta 220 adet tarihi obje ele geçirildi

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda şüpheli 3 şahısla birlikte 220 adet tarihi obje ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde; Ahlat ilçesi sorumluluk bölgesinde 14 Ekim 2021 günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda şüpheli 3 şahısla birlikte 220 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen tarihi objeler gerekli incelemeler yapılmak üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

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