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Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Bitlis'te minibüs ile çekme karavanda 70 kaçak göçmen yakalandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan bir minibüs ve ona bağlı çekme karavanda Afgan 70 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, BitlisBaykan karayolunda bugün şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüs ve ona bağlı çekme karavanda yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, Bitlis Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-10-15 18:48:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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