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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’in meşhur karakovan balının hasadına başlandı

İHA

Bitlis’in meşhur karakovan balının hasadına başlandı

Bitlis’in yüksek rakımlı dağlarında organik kovanlarda üretilen dünyaca ünlü karakovan balının hasadına başlandı.
Türkiye’de en geç hasat yapılan illerin başından gelen Bitlis’te balın kalitesi bilimsel olarak biraz daha öne çıkarıyor. Kilogramı 250300 liradan satışa sunulan karakovan balına hem il merkezinden hem de ülke genelindeki talep ise üreticileri sevindiriyor. Bitlis’in yüksek rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor. Uzun ve yorucu uğraşlarla verilen emek, büyük sabırlarla beklenilen karakovan balında bu yıl rekolte düşük olsa da kalitesiyle raflarda yerini alıyor.
Bu yıl 2 bin ton verimin beklendiği Bitlis’te; florası, prolin değer, tadı ve aroması yönünden farklı olan karakovan balının birçok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor. Tamamen organik olarak üretilen karakovan ballarının kovanları haziran ayı ortalarında yaylalara bırakılarak hiçbir katkı maddesi verilmeden elde ediliyor. Piyasada kilosunun 250300 TL’ye alıcı bulduğu karakovan balı, birçok hastalık için yapılan ilaçların da ana maddesi olarak kullanılıyor.
Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Şube Müdürü Fuat Korkmaz, Bitlis’in karakovan varlığı sıralamasında Türkiye’de 2’nci sırada yer aldığını belirterek, “Bitlis, 41 bin 623 adet karakovan sayısıyla Türkiye’de 2’nci sırada yer alıyor. Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik. Bu yıl verimin güzel olmasını bekliyoruz. Bu kovanlardan 55 bin adedi polen tuzaklı kovandır. Bal üretiminin yanında polen üretimi de gerçekleştiriyoruz. Her kovandan yaklaşık 900 gram polen elde etmekteyiz. Toplamda 49 bin 500 gram polen elde etmişiz. Polen piyasada 140 TL’ye alıcı bulmaktadır. Bunun da Bitlis ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi sağladığını söyleyebiliriz. Bu yıl kuraklık olmasına rağmen 2 bin tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Bal hasadımız başladı, verimli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
Haziran ayında 2 bin 500 rakımlı yaylalara çıkarak karakovanlarını bırakan bal üreticisi Güven Güngördü ise vatandaşların hakiki bal yemeleri için çalıştıklarını söyledi. Güngördü, “Karakovan hasat zamanımız geldi. Ekim ve kasım aylarında Bitlis’te karakovan hasadı yapılır. 2 bin 500 rakımlı Bitlis yaylalarında orijinal karakovan ballarımızı üretiyoruz. Biz firma olarak insanlar bal yesin diye balın fiyatına bakmadan orijinal bal üretiyoruz ki, insanlar rahat bir şekilde tüketsinler. Bu bölgede kekik ve geven yoğunluktadır. Dünyadaki endemik bitkilerden 3’ü burada bulunuyor. Kekik, nane ve birçok çeşit bitki var. Ürünümüz çıktıktan sonra laboratuvara gönderip prolin değerini ölçtüreceğiz. Güzel bir hasat dönemi olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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