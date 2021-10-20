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Güroymak’ta ‘Bitkisel üretim ve hayvan hastalıkları ile mücadele’ toplantısı düzenlendi

İHA

Güroymak’ta ‘Bitkisel üretim ve hayvan hastalıkları ile mücadele’ toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde köy muhtarlarına yönelik ‘Bitkisel üretim ve hayvan hastalıkları ile mücadele’ bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Güroymak ilçesinde hayvansal desteklemeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve tarım sektöründeki konulara yönelik köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarımsal alanda yaşanan gelişmeler, çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan Doktor Ciran Müştaksan, hayvanlardan bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler verdi.
Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş toplantıda, çiçek, kuduz, şap, brucella ve PPR hastalıklarının durumu, aşılamaların hastalıklarla mücadeledeki önemini belirtti. Yetiştiricilerin aşılama katılımının en üst düzeyde sağlanması şarbon ve brucella hastalıklarının önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Kardaş, “Tarım sektöründe genel olarak köylerde faaliyet yürütülmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda muhtarlıklarımız ile birlikte koordinasyonumuzu sağlamaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tarım ve hayvan destekleme projeleri verdik yakın zamanda projelerimizin onayı ile çiftçilerimize müjdeli haberleri vereceğiz” dedi.
TARSİM Van Bölge Müdürlüğünden Meriç Özdemir ise muhtarlara Devlet Destekli Tarım Sigortaları’nı tanıttı. Hayvan hastalıkları, kuraklık ve dolu zararı gibi olumsuzluklarda bu sigortaların yaptırılmasının üreticiyi mağdur olmaktan kurtaracağına işaret edildi.

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