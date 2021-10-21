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“Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat” Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi

İHA

“Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat” Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi işbirliği ile çevrimiçi “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat” konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.
Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından sunumların gerçekleştirildiği sempozyuma Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da online olarak katıldı. Zoom üzerinden online olarak düzenlenen sempozyumda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yüksel Özgen, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban birer konuşma yaptı. Sempozyuma katılanları selamlayarak sözlerine başlayan Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yüksel Özgen, “Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte, Ahlat ve çevresinin geçmişten günümüze, tarihi ve kültürel birikimi, ekonomik ve sosyal hayatı, dokusu ve bugünü hakkında tespitler yapılacak, incelenecek ve geleceğe perspektifler sunan araştırmaları hep beraber dinleyeceğiz. Bilim insanları ve araştırmacılarımızın ele aldığı konular ile Ahlat için çok önemli bir bilgi birikiminin meydana geleceğine ve bunların bilim dünyasının hizmetine sunulacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Ahlat’ın kadim bir şehir olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Özgen, “Değerli katılımcılar, sinesinde çok değerli uygarlıkların izlerini taşıyan Ahlat, çok sayıda tarihi eserleriyle tam bir açık hava müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Ahlat, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası bir arada taşıyan nadir yerlerden olduğundan, kıymet ve önemi son derece dikkat çekicidir. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren her konuda bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmalara destek vermek en önemli misyonlarımızdan birisidir” diye konuştu
Atatürk Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat” Sempozyumuna hoş geldiniz diyerek katılımcıları selamlayan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat’ın özelde Van Gölü Havzası genelde Ortadoğu coğrafyasına, idari merkez olarak yön verdiğini belirtti. Tarihi ve arkeolojik süreç içerisinde Ahlat’ın Urartulardan Osmanlıya kadar çeşitli devlet ve hanedanlıklara ev sahipliği yaptığını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş; “Ahlat, 640 yılında Hazreti Ömer’in komutanlarından İyaz Bin Ganem tarafından fethedilerek bölgede İslamlaşma süreci başlamış, İslam fetihlerinden sonra Ahlat birçok farklı devlet veya hanedan tarafından idare edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte çok ciddi değişimler, dönüşümler yaşanmıştır. Buradan anlaşılan şu ki: Ahlat hemen her dönemde önemini koruyan bir şehir olma özelliğine sahiptir. Ahlat, ekonomi, kültür ve medeniyet bağlamında önemini özellikle Ahlatşahlar döneminde kazanmıştır. Günümüzde birçok tarihi ve coğrafi potansiyeliyle turizm sektörünün en önemli uğrak noktalarından olan Ahlat’ın bilimsel olarak birçok yönüyle bu sempozyumda ele alınması kentin potansiyelini ortaya koyması ve tanıtımı için büyük bir önem arz etmektedir. Yaklaşık bir yıldır hazırlıkları devam eden bu sempozyum için, başta Atatürk Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Yüksel Özgen olmak üzere düzenleme ve bilim kurulunda yer alan tüm hocalarımıza ve bildirileriyle katkı sunan bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Programada bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Ahlat, geçmişte olduğu gibi şimdi de tarihi önemini korumaya devam etmektedir. Bu tür sempozyumlar ve kültürel faaliyetler Ahlat’a daha fazla değer katmaktadır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen ve bildirileriyle katkı sunan akademisyenleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Son olarak söz alan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise “Tarihten Bugüne Kapılar Açan Şehir: Ahlat Sempozyumuna katılan herkesi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir etkinliğin online olması bizi üzüyor, pandemi olmasaydı yüz yüze çok daha verimli olurdu. Buradaki bildiriler, kitaba, ya da sempozyum kaynağına dönüştürülmelidir. Tarihi yapısı ve yeraltı yerüstü zenginlikleriyle doğu ve batı şehirleri açısından stratejik bir öneme sahip olan Ahlat, aslında bizim bin yıl önceki başkentimizdir. Bugün, ayni stratejik önemini korumaya devam ediyor. Ahlat, Anadolu ve Asya arasında köprü olma özelliğini devam ettirecektir. Başta Üniversitemiz olmak üzere sempozyumu düzenleyen ve değerli fikirleriyle katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
Tarih ve sanat tarihi alanında 12 bildiri, eğitim ve edebiyat alanında 6 bildiri, şehir planlaması ve mimari alanda 2 bildiri, siyasi ve iktisadi hayat alanında 8 bildiri olmak üzere toplamda 28 bildirinin sunulduğu sempozyum, değerlendirme ve kapanış oturumlarının ardından sona erdi.

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