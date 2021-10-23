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Gönüllüler Nemrut’ta doğa yürüyüşü yapıp halay çektiler

İHA

Gönüllüler Nemrut’ta doğa yürüyüşü yapıp halay çektiler

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan üniversite öğrencileri, gençlik merkezi bünyesindeki gönüllü arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Nemrut Krater Gölü kenarında doğa yürüyüşü gerçekleştirerek şarkılar eşliğinde halay çektiler.
Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri ve gençlik liderleri tarafından organize edilen doğa yürüyüşü için gençler Nemrut Krater Gölü kenarını tercih etti. Sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgede havanın da güneşli olmasını fırsat bilen gençler, doğa yürüyüşünü şarkılar ve türküler eşliğinde gerçekleştirdi. Bol bol fotoğraf çeken gençler, daha sonra Nemrut Krater Gölü kenarında semaver çayı demleyerek halay çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, muhteşem doğasıyla kışa hazırlanan Nemrut Krater Gölü’nün eşsiz doğasını gençlerle birlikte gördüklerini belirterek, “Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak gençlik liderimiz, gönüllü gençlerimiz ile birlikte bugün bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerimizin faaliyet alanı geniştir. Bugünde gençlerimize doğayı tanıtma amaçlı bir faaliyet gerçekleştirmek istedik. Bunun içinde Nemrut Krater Gölü kenarını tercih ettik. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 2’nci büyük krater gölü olan Nemrut’ta gençlerimiz ile birlikte önce bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Bitlis’in tarihi ve doğal güzelliklerini gençlerimizle birlikte sıkça geziyoruz. Bugünkü Nemrut doğa yürüyüşümüz bizlere sonbahar güzelliklerini de görme fırsatı verdi. Aramızda ilimize dışarıdan gelerek okul okuyan misafir kardeşlerimiz var. Onlara da buranın güzelliklerini gösterme fırsatı bulduk. Çok güzel oldu, çok da mutlu olduk. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Doğa yürüyüşüne katılan gençlik merkezi gönüllüsü Berinaz Özdemir ise “Mardin’den Tatvan ilçesine okul okumak için geldim. Mardin’de de gençlik merkezi faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyordum. Buraya gelince de yine gönüllü oldum. Bugün de Nemrut Krater Gölü’ne geldik. Buranın eşsiz manzarası ile karşı karşıyayız. Çok güzel bir gün geçirdik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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