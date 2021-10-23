Nemrut´ta doğa yürüyüşü yapıp, halay çektiler



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, Nemrut Krater Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüşünde, üniversite öğrencileri halay çekip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri, Nemrut Krater Gölü'ne doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Üniversite öğrencileri sonbahar renklerinin hâkim olduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirerek halay çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, muhteşem doğasıyla kışa hazırlanan Nemrut Krater Gölü´nün eşsiz doğasını gençlerle birlikte gördüklerini söyledi.

Bölgenin muhteşem doğasını gençlere tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, "Türkiye´nin en büyük, dünyanın ise 2´nci büyük krater gölü olan Nemrut´ta gençlerimiz ile birlikte önce bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Bitlis´in tarihi ve doğal güzelliklerini gençlerimizle birlikte sıkça geziyoruz. Bugünkü Nemrut doğa yürüyüşümüz bizlere sonbahar güzelliklerini de görme fırsatı verdi. Aramızda ilimize dışarıdan gelerek okul okuyan misafir kardeşlerimiz var. Onlara da buranın güzelliklerini gösterme fırsatı bulduk. Çok güzel oldu, çok da mutlu olduk. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğa yürüyüşüne katılan Gençlik Merkezi gönüllüsü Berinaz Özdemir ise, "Mardin´den Tatvan ilçesine üniversite okumak için geldim. Mardin´de de gençlik merkezi faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyordum. Buraya gelince de yine gönüllü oldum. Bugün de Nemrut Krater Gölü´ne geldik. Buranın eşsiz manzarası ile karşı karşıyayız. Çok güzel bir gün geçirdik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-10-23 12:51:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.