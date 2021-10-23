Jandarmadan yaralı baykuşa şefkat eli

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 23 Ekim 2021 günü Adilcevaz ilçesi Sefasahil köyünde icra edilen huzur/güven uygulamasında, metruk bir bina içerisinde yaralı bir baykuş bulundu. Yaralı baykuşu güvenli bir şekilde alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.