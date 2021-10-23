Jandarmanın yaralı bulduğu puhuya tedavi

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, metruk binada jandarma ekiplerince yaralı bulunan puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedaviye alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz ilçesi Sefasahil köyündeki huzur ve güven uygulamasında, metruk binada yaralı puhuyu buldu. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve neslinin tükenme tehlikesi olan puhu, tedavisinden sonra doğal ortamına salınacak.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-10-23 17:25:21
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