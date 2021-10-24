Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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Bitlis'in TatvanHizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, TatvanHizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AHH 394 plakalı Renault Fluence marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında L.Ö. isimli kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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