ÇGD'den BİGACEM Başkanı Aygül'e ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül’e "Yerel Medya" ödülü verildi.

ÇGD tarafından düzenlenen ve korona virüsü (Covid19) nedeniyle ertelenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" töreni çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Bu yıl 16 dalda toplam 22 gazetecinin ödüle layık görüldüğü organizasyonda bir ödül de Bitlis’e geldi. İmza attığı başarılı haberler ve usta gazeteciliği ile adından söz ettiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Bitlis News Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, ÇGD tarafından "Yerel Medya" ödülüne layık görüldü.

Ankara’daki törende ödülünü ÇGD Bursa Şube Yöneticisi yöneticilerinden Onur Fidansoy’dan alan Aygül, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilik mesleğinin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde yılın başarılı gazetecileri arasında yer almanın kendisini motive ettiğini belirten Aygül, "Gazetecilik ödülleri zorlu meslek hayatımızda bizler için ciddi bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Seçici kurulun böyle bir karar vermesi ve ülkenin en ciddi gazeteci meslek örgütlerinden olan Çağdaş Gazeteciler Derneğinin bu ödüle layık görmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Ödülümü mesleğe yeni başlayacak, ancak farklı sebeplerle tereddütleri olan, tereddütlerinden dolayı mesleğe hiç başlamama kararı almak zorunda kalan gazeteci adaylarını motive etmek için onlara ithafen alıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.