Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama

Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan kamyonette, yapılan aramada 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., tutuklandı.
İİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada kamyonetin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN
2021-10-25 20:15:42
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