Bitlis’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk karı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlere yağan kar sebebiyle ilçe merkezinde de özellikle gece saatlerinde havalar hissedilir derecede soğudu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, şu anda devam eden güneşli havaların cuma günü itibariyle yerini sağanak yağışlara bırakacağı belirtildi.

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