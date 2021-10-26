Bitlis Eren Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni yapıldı

DHA

Bitlis Eren Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni yapıldı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Eren Üniversitesi'nden (BEÜ), 2020 ve 2021 yıllarında mezun olan 1972 öğrenci için, pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni, bugün gerçekleştirildi. Önlemlerin titizlikle alındığı törende, mezunlar ve aileleri mutluluklarını paylaştı.
BEÜ'nün 2020-2021 yıllarında mezun ettiği bin 972 öğrenci için pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni, bugün üniversite yerleşkesinde yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe kaymakamları, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
'NE YAPARSANIZ, EN İYİSİNİ YAPIN'
Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, mezunlara bundan sonraki yaşamlarında başarılan dileyerek, "Eğitimlerimizi uzaktan eğitim metotlarıyla yaptık, hocalarımız öğrencilerini yetiştirmeye çalıştı. Bugün de bu şartlarda, Ekim ayında üniversite hocaları ve velilerle mezuniyet tertip edildi. Elbette daha önceki mezuniyetler gibi olsaydı keyifli olurdu.1990 yılında üniversite sınavına girdiğimde, Türkiye'de 29 üniversite vardı. Hukuk fakültesi sadece 7 tane vardı. Bugün Türkiye'de 200'de fazla üniversite ve hukuk fakülteleri var. Mezun olduğunuz zaman, artık hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalacaksınız. Elinizdeki diplomayla temsil ettiği mesleği icra edeceksiniz. Sizden ricam, ne iş yaparsanız, en iyisini yapın. Hiçbirimiz, çağrı merkezini aradığımızda işini iyi yapmayan bir çağrı merkezi memuruyla, hastaneye gittiğimizde ilgilenmeyen bir doktorla karşılaşmak istemeyiz. Onun için işinizi iyi yapın" dedi.
'ÖĞRENCİLERİMİZ, GİRİŞİMCİ RUHUNU HAREKETE GEÇİRSİN'
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, geleceğin ve aydınlık yarınların mimarı gençleri mezun etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Üniversitemizde, öğrencilerimizi; sosyalleşme bilinci, interaktif düşünme, vizyon kazanma, sorumluluk ve risk alabilme, liderlik gibi yetkinlikler kazandırmaya yönelik, öğrenci kulüpleriyle sosyal aktivite alanlarına da yönlendiriyoruz. Üniversitemiz, KOSGEB destekli TEKMER onayı alan 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu' bölgesindeki ilk ve tek yükseköğretim kurumu olmuştur. Bitlis TEKMER ile öğrencilerimizin; girişimci ruhunu harekete geçirdiği, kadim şehrimiz Bitlis ile bütünleştiği, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KOBİ´lerin isteklerine daha hızlı cevap verebildiği, fikrin ticarileştirilmesi aşamasında Üniversite-Sanayi iş birliğinin zirveye tırmandığı bir gelecek tasavvur ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri ve plaketleri verilirken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan 1972 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-10-26 17:17:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü'ne 4 günlük 'keşif' dalışı; su altını fotoğrafladılar
YEREL HABERLER Van Gölü'ne 4 günlük 'keşif' dalışı; su altını ...
Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar dünyaya tanıtılacak SUFOD, Van Gölü’nün dibindeki kalıntıları görüntüledi
YEREL HABERLER Van Gölü’nün dibindeki kalıntılar dünyaya ...
Bitlis’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Bitlis’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Vali Çağatay’dan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Coşar’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Coşar’a ...
Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele ...
Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 34 kilo eroin ele geçirildi
Ahlat’ta Karabağ Zaferi’nin 1. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta Karabağ Zaferi’nin 1. yıl dönümü kutlandı
(Özel) Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
YEREL HABERLER (Özel) Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu ...
Bitlis´te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis´te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı
Bitlis’te 48 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 48 düzensiz göçmen yakalandı
ÇGD'den BİGACEM Başkanı Aygül'e ödül
YEREL HABERLER ÇGD'den BİGACEM Başkanı Aygül'e ödül
Üniversiteliler, Nemrut Krater Gölü'nü gezip bitki türlerini inceledi
YEREL HABERLER Üniversiteliler, Nemrut Krater Gölü'nü gezip bitki ...
Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Nemrut'un eşsiz sonbahar manzarası drone ile ...
TEMA Bitlis gönüllülerinden Nemrut Kalderasında "Plogging" etkinliği
YEREL HABERLER TEMA Bitlis gönüllülerinden Nemrut Kalderasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.