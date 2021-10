Spot eşyacılar öğrencileri bekliyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikinci el ve spot eşya satan esnaf, üniversite öğrencilerini beklemeye başladı.

Yıllardır ikinci el eşya alım satımı yaparak hayatlarını idame ettiren spotçular, vatandaşların eskisi gibi ikinci el ürünlere rağbet göstermediğini belirtti. Spotçu esnafı vatandaşların kendilerini tercih etmemesinin nedeninin olarak ev kiralarının artması olduğunu ifade etti. Ev kiralarının artışı ve yurt potansiyelinin düzelmesinden dolayı satışlarda azalma olduğunu söyleyen ikinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Feridun Deniz, “10 yıldan fazladır ikinci el spot işi yapıyorum. Geçen yıl pandemi nedeni le üniversitenin kapalı olmasından dolayı bize hiç bir öğrenci uğramadı. Bu yıl da gelip gelmeyeceklerini bilmiyoruz. Yurtların biraz daha iyileşmesinden dolayı öğrenciler kendilerini fazla dışarıya vermiyorlar. Öğrenciden dolayı ev kiraları da yükseldi. Belki ekonomik olarak da pek ev tutmayı düşünmüyorlar. Şu an işimizi etkileyen herhangi bir şey yok. Öğrencilerle ilgili herhangi bir satışımız olmadı. Daha önce kömür yakıtı kullanan vatandaş sırf kışın kömür parasını ödetsin diye kiraya veriyordu. Şu an doğalgaz olduğu için daire boşta kalsa bile kiraya vermiyorlar. Bin liranın altında ev kirası yok. 10 yıl önce en kötü çekyatı alıp getirip öğrenciye satabiliyorduk. Veya sadece bir yıllık kullanılmış bir ürünü öğrencilere satabiliyorduk. Öğrenci şimdi daha kaliteli, sağlam, temiz ürün arıyor. Tatvan potansiyeli küçük olunca temiz malzeme bulma sıkıntısı var. Temiz malzeme bulunduğu zaman pahalıya mal oluyor ve öğrenciye satamıyorsun” dedi.

Öğrencinin bütçesinin kısıtlı olduğunu ifade eden Deniz, “Öğrenci çekyatı, onu idare edecek çamaşır makinesini, halısını alır onun dışında başka bir şeyi almaya kalkışmaz. Geri dönüşüm konusunda bazen çöpe gidecek bir ürünü kurtarmaya, faydalı olmaya çalışıyoruz. Bir ürünü getiriyoruz. Bir eksiği varsa eksiğini gideriyoruz. Tamiratı gerekiyorsa tamircilerde gideriyoruz. Ekonomiye geri kazandırıyoruz. Bizim maliyetimiz çok fazla oluyor. Tatvan güzel ve turistik bir yer. Hem iklim olarak hem yerleşim ve coğrafi konumu olarak çok güzel bir yer. Onun için tabi bazı şeyler fiyat olarak çevre ilçelerden biraz daha fazladır. Bizim de maliyetlerimiz var. Bazen bir ürün 2 yıldan fazla elimde kalan ürünler var. O ürün her kaldığı gün benim cebimden yiyor. Sürümümüz yok her gün satamıyoruz. Ayda bir, 6 ayda bir eşya satarsın. Onun da günlük küçük karlarla bunu kurtaramıyorsunuz. Özellikle müşterilerden dışarıdan gelenlerin bize eşyasını satanların veya alanların her şeyi göz önünde bulundurması gerekiyor. İkinci el eşya olduğu için arıza verebiliyor ve biz de bunun arkasında duruyoruz. Bazen sattığımız ürünün satış fiyatının üzerinde bize maliyeti oluyor. Yapılacak en zor işlerden bir tanesidir. Ama yine de bazı insanlara faydalı olduğumuza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

