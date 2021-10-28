Bitlis’te 38 göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüs içerisinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında BitlisVan karayolu Dibekli köyü Arılı mezrası yolunda şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında minibüs içerisinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 Afganistan, 6 Pakistan düzensiz göçmen yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen ve olay yerinden kaçan F.D. isimli şüpheli şahsı Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama çalışmaları devam etmektedir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere devam edilmektedir. Yakalanan 38 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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