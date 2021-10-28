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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı


Ceren ÇALIŞKAN/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van karayolu Dibekli köyü Arılı mezrası yolunda oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 32´si Afganistan, 6´sı Pakistan uyruklu, 38 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü F.D. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN
2021-10-28 12:11:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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