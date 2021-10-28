Tatvan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yıl dönümü” dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, ve Belediye Başkanlığınca çelenk sunuldu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi. Düzenlenen programa Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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